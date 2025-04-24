Bakanlardan 'deprem' açıklaması: 'Riskli binalara girmeyin!'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:42

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:35

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarda bulundu.

"RİSKLİ BİNALARA GİRMEYİN!"

Şu ana kadar 266 artçının meydana geldiğini söyleyen Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

""Dün saat 12:49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde hissedildi. En büyüğü 5.9 olmak üzere 266 artçı deprem hissedildi. 4 ve üzeri, artçı deprem sayısı 9 oldu.

Depremden 26 dakika sonra Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye girdi. Saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezleri'mize gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Deprem sebebi ile yaralı vatandaşımız da bulunmamaktadır.

İstanbul'da toplamda 101 binin üzerinde vatandaşımızın barınma talepleri karşılandı.

Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve İstanbul Jandarmamız da sahada.

Sabah aldığımız güvenlikle ilgili brifiengle de gelen rakamlar ve durum gayet iyi. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dün gece geç vakitte de olsa AFAD Deprem Bilim Kurulumuzun bir açıklaması oldu.

Bilim kurulumuzun metninden şunu paylaşmak istiyorum: ‘Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesini, binası ile bir şüphesi varsa vatandaşımızın 112 Çağrı Merkezine mutlaka arayıp bilgi vermesini, çünkü bu kayda giriyor, ve olası artçı sarsıntılara karşı da tedbir elden bırakmamasına vatandaşlarımızdan önleyici bir tedbir tavsiyesi olarak önemle rica ediyoruz.’

Vatandaşlarımızın, resmi yani yetkili kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almasını istirham ediyoruz. Sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere lütfen itibar etmeyelim. İstanbul’umuza ve depremin hissedildiği ilerimizde yaşayan vatandaşlarımıza, sizler aracılığıyla bir kez daha tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.''

"ORTA HASAR, AĞIR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Kurum ise şu ifadeleri kullandı:

"Depremin hemen ardından İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova'daki vatandaşlarımızdan 1399 yapı ihbarı aldık. İhbar edilen binaları, ekiplerimiz incelediler. 7 binamız az hasarı, bunun dışında orta hasar, ağır hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk -içinde biri yaşamıyordu- bir bina yıkıldı. Enkaz çalışmaları bugün tamamlanacak. Hasar tespit personelimizin de önceliği ihbar edilen bu yerlere gitmek. 39 ilçede saha çalışmaları sürüyor. 3 bin ekip, İstanbul'da gelen tüm ihbarları inceleyecek... Kamu binalarındaki hasar tespit çalışmalarını başlattık.

"İSTANBUL'UN TEK GÜNDEMİ DEPREM OLMALI"

Ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef deprem gerçeğini unutuyor, bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Riskli bina öldürür, bu dönüşümü hep birlikte gerçekleştirelim dedik. 13 yıl önce Cumhurbaşkanımız bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz sloganıyla seferberlik başlatmıştı. Çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. 1,5 milyon riskli bina olduğu, bunların yüzde 30'unun dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm gözardı edilecek, ertelenecek bir durum değil. İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalı. Yapı stoğunun bir saniye bile kayba tahammülü yok. 39 ilçemizde 365 alanda dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. "

YARALILARA İLİŞKİN SON DURUM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yüksekten atlayarak yaralanan 60 kişinin tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Bakan Memişoğlu, İstanbul'daki bütün hastanelerde sağlık hizmetinin devam ettiğini açıkladı.