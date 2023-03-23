Bakanlık ‘asbest tehlikesini’ kerpiç evlere yükledi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan’ın, dün TBMM Kahramanmaraş Merkezli Depremi Araştırma Komisyonu’na, felaketin ardından oluşan enkaz yığınına ilişkin verdiği bilgi dikkat çekti.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 04:00
Bakanlık ‘asbest tehlikesini’ kerpiç evlere yükledi!
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Felaket sonrasında “yaklaşık 101 milyon tonluk enkaz oluştuğunu” söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, 101 milyon tonluk enkazın yaklaşık 46 milyon metreküpe tekabül ettiğini de belirterek bu enkazın yaklaşık 2-2.5 milyon ton civarını ekonomiye kazandırabileceklerini ifade etti.

"PROBLEM YOK"

Hatay’da yaklaşık 16 milyon 562 bin metreküplük enkaz beklenirken bakanlık yetkilileri, asbest tehlikesini de “kerpiç evlere” bağladı. Karahan, “Şu ana kadarki tespitlerimizde asbestle ilgili bir problemle karşılaşmadık. Hocalarımız, asbesti, ‘kırsaldaki kerpiç evlerde karşılaşabileceğiz bir problem’ olarak öngördüler, biz de çalışmalarımızı buna göre yaptık” ifadelerini kullandı.


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