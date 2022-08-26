Bakanlık asbestli gemide geri adım attı, Tunç Soyer'den açıklama geldi

26 Ağustos 2022 Cuma, 20:00

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabı Twitter'dan, Brezilya'dan söküm için Aliağa'ya doğru yola çıkan asbestli NAe São Paulo gemisinin Türkiye'ye alınmayacak olması üzerine açıklama yaptı.

Soyer, "Bugün İzmir’in çifte bayramı kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 100. Yılı ve Ölüm Gemisi'nin geri gönderilişi, bugün 26 Ağustos’ta gerçekleşti. Zehir yüklü, asbestli gemi NAE Sao Paulo'nun Aliağa’ya gelişine itiraz etmiş, İzmir dünyanın çöplüğü değildir, olmayacak demiştik. Kamuoyu oluşturmamıza destek olan tüm paydaşlarımıza, tepkilerini kararlılıkla veren, tek yürek olup bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza ve kararı alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümü için Sök Denizcilik adlı firmaya 30 Mayıs 2022'de izin verdiği ortaya çıkmıştı. Bakanlık iznini Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari değerlendirmiş ve "Aliağa'da yaşayanların tamamını etkileyebilecek, hatta öldürebilecek miktarda asbest bombası geliyor" demişti.

Çevre hakları ile ilgili sivil toplum örgütleri, sendikalar, siyasi partiler; geminin Türkiye’ye gelmemesi için çağrılar yapmış, Bakanlık iznine tepki göstermişti.

CHP’Lİ ÖZTUNÇ MEKTUP YAZMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Brezilya'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne yazdığı mektupta; “İki ülke açısından hukuki sorumluluklar doğuracak olan Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin Türkiye’ye gönderilmesi işleminin bir an önce durdurulması, bahsi geçen tedbir kararı gereğince Nae Sao Paulo adlı nükleer savaş gemisinin ülkeniz sınırlarına geri çağrılması için gerekli adımları atmanızı talep ediyoruz" çağrısını yapmıştı.

Bakanlığın söküm izni kararının iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi, sendikalar, odalar ve sivil toplum örgütleri tarafından İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Ayrıca çok sayıda sivil toplum örgütü de kararın iptali için idare mahkemelerinde dava açmıştı.