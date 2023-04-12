Bakanlık binasında parti toplantısı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 04:00

Bakan Nureddin Nebati, seçim bölgesi olan Mersin’e gitmedi ancak il örgütünü ve 12 milletvekili adayını Ankara’da topladı.

Siyasi toplantı için de Hazine ve Maliye Bakanlığı seçildi. Bakanlıktaki toplantıya AKP Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ile Mersin milletvekili adayları ve bazı parti yöneticileri katıldı. Bakan Nebati, AKP il başkanı ve milletvekili adaylarıyla birlikte bakanlık logosu altında poz da verdi.

FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından servis etti. Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve milletimizin teveccühü ile Mersin için mesai kavramı gözetmeksizin var gücümüzle çalışacağız.”

Öte yandan Şanlıurfa’dan birinci sıra milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da diğer AKP adaylarını bakanlık binasında toplayarak, seçim kampanyasını başlattı. Ardından AKP’nin diğer 13 Şanlıurfa milletvekili adayını Adalet Bakanlığı binasında topladı.

Bakan Bozdağ, Twitter üzerinden fotoğraflar eşliğinde şu paylaşımı yaptı:

“14 Mayıs seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Şanlıurfamız için aşkla çalışacağız.”

