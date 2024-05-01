Bakanlıktan Cengiz İnşaat’ın Altunizade’deki planına onay çıktı: Bu kez parka el ‘koydu’

Altunizade’deki arsalarla ilgili istenen plan değişikliğinin onaylanmasını değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Sakalar, “AKP, halkın seçimde verdiği mesajı ne yazık ki anlamamış” dedi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 01.05.2024 - 04:00
Bakanlıktan Cengiz İnşaat’ın Altunizade’deki planına onay çıktı: Bu kez parka el ‘koydu’
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AKP döneminde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Cengiz İnşaat şimdi de İstanbul Altunizade’deki arazileriyle gündemde. Şirketin mülkiyetindeki arazinin bir kısmı imar planlarında “yeşil alan ve yol” olarak görünüyordu. Bunun üzerine plan değişikliği istendi.

AKP’den Çekmeköy Belediye Meclis üyeliği de yapan Şehir Plancısı Nagihan Ürgen’e, Altunizade 2 ada 31, 63 ve 64 no.lu parselleri kapsayan plan değişikliği hazırlatıldı. Ayrıca bu parseller üzerinde bulunan iki katlı üç adet konut da riskli yapı kararı aldırtılıp yıktırıldı.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Yıkımı yapılan binaların ön tarafındaki 65 no.lu parselde Cengiz Holding’in merkez binasının bulunduğu öğrenildi. “Riskli yapı” kararıyla plan değişikliği onay yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığına geçti. Bakanlık da yerel seçimin üzerinden bir ay geçmeden “kişiye özel” imar planını onayladı.

Yapılan değişiklikle yürürlükteki planlarda park ve yol alanında kalan yaklaşık 730 metrekarelik kısma dört katlı “Özel Sosyal Tesis” yapılmasının önü açıldı. İnşaat yapılabilecek alan büyütülürken, yeşil alan küçültüldü. Raporda, 4 katlı özel sosyal tesiste ne gibi özellikler yer alacağı belirtilmedi. Ancak bu tür özel sosyal tesislerde yüzme havuzu, sinema, tiyatro, kreş ve çok amaçlı salonlar yer alabiliyor. Yeni planlar 15 günlük itiraz süreci için askıya çıkarıldı. 


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