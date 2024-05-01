Bakanlıktan Cengiz İnşaat’ın Altunizade’deki planına onay çıktı: Bu kez parka el ‘koydu’
Altunizade’deki arsalarla ilgili istenen plan değişikliğinin onaylanmasını değerlendiren İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Sakalar, “AKP, halkın seçimde verdiği mesajı ne yazık ki anlamamış” dedi.
AKP döneminde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Cengiz İnşaat şimdi de İstanbul Altunizade’deki arazileriyle gündemde. Şirketin mülkiyetindeki arazinin bir kısmı imar planlarında “yeşil alan ve yol” olarak görünüyordu. Bunun üzerine plan değişikliği istendi.
AKP’den Çekmeköy Belediye Meclis üyeliği de yapan Şehir Plancısı Nagihan Ürgen’e, Altunizade 2 ada 31, 63 ve 64 no.lu parselleri kapsayan plan değişikliği hazırlatıldı. Ayrıca bu parseller üzerinde bulunan iki katlı üç adet konut da riskli yapı kararı aldırtılıp yıktırıldı.
İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI
Yıkımı yapılan binaların
ön tarafındaki 65 no.lu
parselde Cengiz Holding’in
merkez binasının bulunduğu
öğrenildi. “Riskli yapı”
kararıyla plan değişikliği
onay yetkisi Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği
bakanlığına geçti. Bakanlık
da yerel seçimin üzerinden
bir ay geçmeden “kişiye özel”
imar planını onayladı.
Yapılan değişiklikle
yürürlükteki planlarda
park ve yol alanında kalan
yaklaşık 730 metrekarelik
kısma dört katlı “Özel Sosyal
Tesis” yapılmasının önü
açıldı. İnşaat yapılabilecek
alan büyütülürken, yeşil
alan küçültüldü. Raporda,
4 katlı özel sosyal tesiste
ne gibi özellikler yer alacağı
belirtilmedi. Ancak bu tür
özel sosyal tesislerde yüzme
havuzu, sinema, tiyatro,
kreş ve çok amaçlı salonlar
yer alabiliyor. Yeni planlar
15 günlük itiraz süreci için
askıya çıkarıldı.
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