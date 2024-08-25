Bakırhan'dan Erdoğan'a 'Bahçeli' göndermesi: 'Bu sözlerden sonra küçük ortağından bir subliminal mesaj daha gelebilir'

Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:35

Güncelleme: 25.08.2024 - 17:36

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bitlis’te Ahlat Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Malazgirt Savaşı'nın 953'üncü yıl dönümüne işaret eden Erdoğan, "Bu topraklardaki kardeşlik hukuku tarihimizin hiçbir döneminde mezhebe, meşrebe, etnik kökene göre belirlenmedi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, ortak imana, ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik. Bin yıllık yol, mücadele ve kader arkadaşları olarak şimdi de istikbale yürüyoruz. Herkes şunu anlasın, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, Sünni, Alevi, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz" ifadelerini kullandı.

'TEK FONKSİYONU VAR'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erdoğan'ın Bitlis'teki konuşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakırhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis’te adeta BM İyi Niyet Temsilcisi gibi konuşmuş. 'İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kalmıştır' demiş. Aman dikkat! Bu sözleri söyledikten sonra küçük ortağından bir subliminal mesaj daha gelebilir. Kendisine önerimiz var. Ülkeye bir ayna tutsun ve ülkedeki sokağın sesini dinlesin, ırkçı-ayrımcı siyaset sahiplerinden kendini kurtarsın! Erdoğan öyle bir tablo çizmiş ki sanırsın, 2028 yılındayız. AKP-MHP iktidarı yok. Kürt meselesi demokratik temelde çözülmüş, Alevilerin eşit yurttaşlık talebi yerine getirilmiş ve ibadet sorunu çözülmüş, herkes anayasal olarak eşit yurttaş kabul edilmiş."

BAKIRHAN'DAN ERDOĞAN'A: MERAK ETMESİN

"Erdoğan ve ortağının siyasette tek fonksiyonu var: Hakikati inkâr etmek! Bu söyledikleri, gerçeklikten kopuş değil, bilinçli şekilde ülkeyi yoğun bakımda tutmaktır! Hey Maşallah! Sanırsın, her gün insanlar Kürtçe şarkı söylediği ve halay çektiği için tutuklanmıyor. Sanırsın bir takımın formasını giydiği için lince uğramıyor, tutuklanmıyor. Sanki, Siirt’te bir düğünde anneye ev hapsi, 3 kızına tutuklama kararı Kürtçe şarkı eşliğinde halay çektiği için değil, bir banka soygununda yakalandığı için verilmiş. Ama Erdoğan merak etmesin. Bu söylediklerini hayata geçirecek tek parti DEM Parti’dir. Demokratik, eşit, özgür bir ülke için AKP-MHP iktidarını göndereceğiz. Birlikte yaşamı kuracağız."