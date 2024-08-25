Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta han çadırında bir araya geldi

Malazgirt Savaşı'nın yıl dönümü etkinlikleri için Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:08
Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta han çadırında bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Savaşı'nı 953'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret etti. 

AA'nın haberine göre, Erdoğan ve beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, han çadırına geçerek bir süre burada kaldı. 


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