Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta han çadırında bir araya geldi

Yayınlanma: 25.08.2024 - 17:08

Güncelleme: 25.08.2024 - 17:09

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Savaşı'nı 953'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret etti.

AA'nın haberine göre, Erdoğan ve beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, han çadırına geçerek bir süre burada kaldı.