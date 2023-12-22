Bakırköy'e deneyimli aday
Geçmiş dönem Bakırköy ve İBB Meclis Üyesi olan Ali Rıza Akyüz, Bakırköy Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu.
İstanbul Buyukşehir Belediyesi eski Meclis Üyesi ve Bakırköy Belediyesi eski İmar Komisyonu Başkanı İnşaat Mühendisi Ali Rıza Akyüz, bu kez CHP'den Bakırköy Belediye Başkan aday adayı oldu.
"Bakırköy'de yaşamayı değil, Bakırköy'ü yaşamayı vaadettiğini" söyleyen Ali Rıza Akyüz, Bakırköy'ü bir "kültür- sanat beldesi" ne dönüştureceklerini vurguladı.
Sokak hayvanlarının bakımı, parkların bakımı, çöplerin toplanması, ağaçların budanması, yol ve kaldırım çalışması gibi vaatleri olmadığına dikkat çeken Akyüz, "Bunlar belediyelerin asli görevleridir. Ben, kaybettiğimiz kamusal alanlarımızın geri dönüşümünü, sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getirerek hep birlikte oturduğumuz masada aldığımız ortak kararları hayata geçireceğim" dedi.
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