Balıkesir'de Hasan İmamoğlu'nun evinin etrafında ikinci kez arama!









CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun Balıkesir Edremit'deki evinin etrafında dün başlayan arama çalışmaları bugün de devam etti.





Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısı eşliğinde metal dedektörleriyle arazide arama yaptı.





Arazinin neden arandığı ya da arazide ne arandığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.





ÖZEL: FETÖCÜLERİN YAPTIĞINI YAPIYORLAR





CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bugün yaptığı açıklamada, Hasan İmamoğlu'nun evinin yakınlarında dün arama yapılmasına tepki göstererek, arazinin çok önceden belediyeye devrildiğini ve Hasan İmamoğlu'nun, "arasınlar dursunlar" dediğini söyledi. Özel, "Dün dedektörlerle, dozerlerle aramışlar. Ne var? Elde var sıfır. İyice akıllarını oynattılar. Ama vicdanları o kuyuya düşmüş. Bir şey bulamayacaklarını biliyoruz. Kedinin fareyle oynadığı gibi birileri bunlarla oynuyorlar, kandırıyorlar bunları. Ve perişan oluyorlar. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi ikinci kez Ergenekon ve Balyoz'da bu ülkenin namuslu komutanlarına namuslu siyasetçilerine iftira attılar, nasıl rezil oldular? Aynı panikteler şu anda. O gün FETÖ'cüler ne yapıyorsa bugün de bu arkadaşlar aynılarını yapıyorlar" ifadelerini kullandı.