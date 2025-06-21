CHP Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu’nun avukatı Pehlivan’ın tutuklanması ‘savunmayı’ harekete geçirdi

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın tutuklanması; savunmanın tepkilerine neden oldu. Türkiye Barolar Birliği’nden (TBB) “Avukatlara yönelik sistematik bir sindirme politikasının bir parçasıdır. Avukatlığın icrası kapsamındaki faaliyetlerin soruşturma veya kovuşturma konusu olması kabul edilemez” açıklaması geldi. Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, “Savunmayı hedef almak, hukuk devletini hedef almaktır. Yargının, siyasi ve idari müdahaleyle savunmayı bastırma aracına dönüştürülmesine kesin olarak karşıyız. Buna karşı da ne olursa olsun mücadele edeceğiz” dedi. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan ise bir avukatın avukatlık faaliyeti kapsamındaki suçun izne bağlı bir sorgulamayla yapılabileceğini, izne bağlı suçlarda ise tutuklamanın yapılamayacağını belirtti.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan; “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlanabilmek için ifade veren isimlerin ifadeleri kapsamında önceki gün tutuklandı. Pehlivan’ın tutuklamaya sevk yazısında ise “Suç örgütünün hiyerarşık yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, şüphelinin delilleri karartma, dışarıda bulunan şuphelilere, tanıklara baskı yapacağı hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunduğu...” iddiaları gerekçe gösterildi.

‘HEDEF PEHLİVAN DEĞİL, SAVUNMA MAKAMI’

Pehlivan’ın tutuklanmasına başta CHP’nin hukukçu kurmayları tepki gösterirken, hukuk örgütleri de açıklamalarda bulundu. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Pehlivan’ın tutuklanmasına ilişkin; “Savcılığın tutukluluğa sevk yazısında suç olarak isnad edilen fiiller açıkça göstermektedir ki, hedef alınan yalnızca Av. Mehmet Pehlivan değil, savunma makamının kendisidir. Aynı sevk yazısında, avukatlara yönelik benzer gelişmelerin yaşanmasının söz konusu olabileceğini gösteren ifadeler de yer almaktadır. Bu durum, avukatlara yönelik sistematik bir sindirme politikasının bir parçasıdır. Avukatlığın icrası kapsamındaki faaliyetlerin soruşturma veya kovuşturma konusu olması kabul edilemez” açıklaması yaptı.

‘SAVUNMA KORKMAYACAK, İTAAT ETMEYECEKTİR’

“Bundan sonra da gerekli her türlü hukuki süreç Birliğimiz tarafından işletilecek, sorumluluğu bulunanlar hakkında kanuni şikayetler ve girişimler derhal gerçekleştirilecektir” denilen TBB'nin açıklamasında; “23 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 13.00’te savunma makamına yönelen bu ağır ve haksız saldırıya karşı Çağlayan Adliyesi önünde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Savunma bugüne kadar susmadı bundan sonra da asla susmayacak, korkmayacak ve itaat etmeyecek” ifadeleri kullanıldı.

‘NE OLURSA OLSUN MÜCADELE EDECEĞİZ’

Gazetemiz Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu ise “Son dönemde, avukatlık faaliyeti yürüten meslektaşlarımızın yargı tehdidi altına alındığına ve tutuklandığına tanıklık ediyoruz. Av. Mehmet Pehlivan hakkında verilen tutuklama kararı, açıkça avukatlık mesleğini cezalandırma amacına yöneliktir. Savunmayı hedef almak, hukuk devletini hedef almaktır. Bir avukatın mesleki faaliyeti gerekçe gösterilerek tutuklanması; sadece o avukatın değil, bütün yurttaşların adil yargılanma hakkının tutsak alınmasıdır” dedi. Baroların hukuk devletinin savunucuları olduğunu vurgulayan Köroğlu; “Avukatlık mesleğinin kriminalize edilmesine, savunma hakkının susturulmasına ve yargının, siyasi ve idari müdahaleyle savunmayı bastırma aracına dönüştürülmesine kesin olarak karşıyız. Buna karşı da ne olursa olsun mücadele edeceğiz” diye konuştu.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN İZİN ALINDI MI?

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan ise bir avukatın sorgulanmasına ilişkin hukuki sürece yönelik bilgiler aktararak; “Bir avukat; avukatlık görevinden kaynaklanan bir işten dolayı soruşturulmak istenirse Avukatlık Kanunu’na göre Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerekir. İzin verilirse ilgili kişi idari yargıya, verilmezse savcı idari yargıya gidebilir. İzne bağlı suçlarda tutuklama yapılmaması gerekir. Çünkü izin verilmezse sorgulama yapamazsın” değerlendirmesinde bulundu.