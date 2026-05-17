Balıkesir mitinginde konuştu... Ahmet Akın'dan 'AKP'ye katılacak' iddialarına yanıt

17.05.2026 17:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP'den istifa edip AKP'ye geçeceği iddia edilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, miting meydanından cevap verdi. Akın, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim" dedi.

CHP'nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Balıkesir oldu.

Kuvayı Milliye Meydanı’ndaki mitingde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "AKP'ye geçecek" iddialarına yanıt verdi.

Akın, iddialara şöyle cevap verdi:

"CHP'den ayrılacak diye, bu dedikodu yapmaktır. Siyaset değildir. Buradan yine hepinizin huzurunda bir kez daha açık ve net söylüyorum. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evladı, askeri olarak iki büyük eseri için canla başla çalışıyorum. Canla başla!

Cumhuriyete layık olmak için, Atatürk'ün ideallerine inanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin fikirlerini iktidara taşımak ve yerelde de aynı ilkelerle hizmet etmek için mücadele ediyorum.

"BEN CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM"

Yani işin özeti, defalarca söyledim, bir kez daha söyleyeyim. Değerli hemşehrilerim, partili arkadaşlarım, hepinize söylüyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim!"

