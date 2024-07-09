Bambus Plajı çekişmesine AKP de dahil oldu

Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:42

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:44

Antalya’nın tarihi Bambus Plajı Kasım 2022’de, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye açılmış, Muratpaşa Belediyesi’nin açtığı dava sonucu ihale iptal edilmişti.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Temmuz Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nda, plajın birkaç hafta içinde düzenlenerek halkın hizmetine açıklanacağını "Bambus Plajı’na halk adına el koyduk” sözleriyle açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından ihalesi iptal edilen firmanın yetkilisine ait olan AKP Plakalı araç, plajın girişine gelerek, belediye araçlarının çalışmasına engel olmuş, daha sonra da belediye araçlarını çekici ile çektirmişti.

Firma ile Muratpaşa Belediyesi arasında yaşanan bu gerginliğie bugün AKP de dahil oldu.

Partinin Antalya İl Başkanlığı bir açıklama yayınlayarak Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Bambus Plajı’na çöküyoruz” dediğini iddia ederek, sözlerini eleştirdi ve belediyeyi, yeni yapılacak ihale sürecini beklemeye davet etti

Muratpaşa Belediyesi’nin bu açıklamaya yanıtı gecikmedi. Açıklamada, plajın kullanımı konusunda halk için atılan adımların, belli çevreleri rahatsız ettiği öne sürülerek, AKP Antalya İl Başkanlığı siyasi parti kimliğini unutarak, şirket yetkilisi gibi açıklama yapmakla eleştirildi.

Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki”nin “Denizler Halkındır” açıklaması hatırlatılarak, “İhalesi iptal edilmiş, boş ve sahipsiz yeri işgalden korumak, evet, Muratpaşa Belediyemizin görevidir. İfadesi 'el koymak'sa, el koymaktır. El koymak, sorumluluk almaktır. Sorumluluğu üstlenmektir. İşi üzerine almaktır. Vaziyet etmektir. Bambus Plajı’na el koyan Belediye Başkanımız Ümit Uysal değildir. 'Kamulaştırmasız el koyma' kavramı hukuki bir kavramdır. El koyan, Muratpaşa halkı adına Muratpaşa Belediyesi’dir. Akıllanmak dediğin şey bitmiyor, bildiğin yanıldığına yetmiyor, işte ona yanarım” misali bir durum yaşıyorlar” denildi.