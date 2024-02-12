Barış Atay aday olmama sebebini açıkladı: 'Biz isimler üzerinden siyaset yapmayız'

TİP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Hatay Milletvekili Barış Atay, Hatay'dan aday olmama sebebini açıkladı. Atay, TİP'in isimler üzerinden siyaset yapmadığının altını çizdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 12:01
Barış Atay aday olmama sebebini açıkladı: 'Biz isimler üzerinden siyaset yapmayız'
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay büyükşehir belediye başkan adayı Gökhan Zan oldu. TİP Genel Başkan Yardımcıs Barış Atay'ın adaylığı konuşulurken, Gökhan Zan'ına day gösterilmesine ilişkin açıklamada bulunan Atay, Zan'ın elini taşın altına koyduğunu söyledi. Atay, "Bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanmasak zaten kolektif bir çaba söz konusu olmazdı" dedi.

"PARTİYLE BERABER YÜRÜDÜĞÜM AÇIK"

Atay, şu açıklamalarda bulundu: 


TİP'in siyasal konjonktürünün bir özetidir bu. Biz isimler üzerinden siyaset yapmayız. Sonuç itibariyle dönem dönem aldığımız görevler var. Burada parti üyelerimizden il ilçe teşkilatı yöneticilerimize, milletvekillerinden olası belediye başkanlarına kadar herkesin TİP'teki statüsü aynı derecededir. Ben bana verilen görevi uzun süre yerine getirmeye çalıştım. Hayatın başka bir akışı var. Burada partiyle beraber yürüdüğüm açık. İsimler üzerinden siyaset yapmadığımıza göre beraber kolektif bir iş yaptığımız gerçeğini önünüze koymamız gerekiyor. Dün Barış Atay ismi vardı şu an Gökhan Zan arkadaşımız elini taşın altına koyması gerektiğini düşündü. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanmasak zaten kolektif bir çaba söz konusu olmazdı. Aynı Can Atalay isminin TİP saflarında yankılandığı gibi yarın başka mücadelelerde yeni isimler ortaya çıkacack. Barış Atay'ı TİP'in üyelerinden biri olarak değerlendirmek lazım. Ayrıca sanat da önemli bir mücadele alanı. Oradaki mücadeleyi de büyütmekte yarar var.

 


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