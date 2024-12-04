Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt: 'Senin karakterinle ilgili...'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:57

Güncelleme: 04.12.2024 - 13:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'te ayakta alkışladıkları için eleştiren TİP'e yönelik sözlerine, TİP eski Milletvekili ve oyuncu Barış Atay'dan cevap geldi.

Alan'dan Onur Öncü'ye konuşan Atay; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Erdoğan'ı Meclis'te ayakta alkışladıkları için eleştiren TİP'e yönelik söylediği "Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size" sözlerine sert yanıt verdi.

"BU SENİN KARAKTERİNLE İLGİLİ BİR ŞEY"

Atay şunları söyledi:

"Bugün, Özgür Özel'in üstü kapalı şekilde 'zaten konuşma haklarını da biz veriyorduk sen yüzde 1,5'luk bir partisin tabi ki barışmazsın, helalleşmezsin' gibi sözleri ileride onu üzer, bizi üzmez. Biz yüzde 1,5 aldığımızı da biliyoruz, yüzde 1,8 aldığımızı da biliyoruz. Biz siyasi partimizin nereye konumlandığını da biliyoruz. Söylememiz gereken neyse doğru olan neyse onu söylüyoruz.

Sen o zamanki konuşma haklarını daha sonra bize sopa sallamak için kullanacaksan bu senin karakterinle ilgili bir şey olur. Ben ona sadece gülerim. İyi ki vermişsin de insanlar nasıl muhalefet yapılır gördü. O dönem 4 milletvekili olarak bu kadar ses çıkarmamızın sebebi sadece insanların bize sempatisi değildi. İnsanların hissettiği şeyleri hissettiği şekilde söyleyebilmemizdi."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim vermeden CHP'li milletvekillerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM kürsüsüne yürürken ayağa kalkmalarını eleştiren Türkiye İşçi Partisi (TİP) hakkında konuşmuştu.

Özel, katıldığı Medyascope yayınında TİP Sözcüsü Sera Kadıgil'in sözlerini kast ederek “Bir tanesi çıkmış biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız… Ya partinin oyu yüzde 1,5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclis’teki her konuşmanızı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim” ifadelerini kullanmıştı.