Barış Atay, 'yetti artık' diyerek anlattı: Bizim Genel Başkanımıza yağ çeken bir yağdanlık
TİP Eski Milletvekili Barış Atay, AKP Milletvekili Alpay Özalan'ın, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Özalan'ın daha önceki saldırılarını hatırlatan Atay, Bizim Genel Başkanımıza bile yağ çeken bir yağdanlık" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için dün olağanüstü toplandı. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşmaya başlamasının ardından, AKP'li Alpay Özalan, Şık'a yumrukla saldırdı. Yaşanan arbedede, DEM Parti'li Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşı açıldı. Saldırının ardından değerlendirmelerde bulunan Eski TİP Milletvekili Barış Atay, 'Yetti artık. Bütün kirli çamaşırlar dökülsün' diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ALPAY ÖZALAN'I TANISINLAR, GENEL BAŞKANIMIZA YAĞ ÇEKTİ"
Atay, Alpay'ın daha önceki saldırılarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı.
“Alpay Özalan tanısınlar diye söylüyorum. Alpay Özalan ilk dönem o saldırı girişiminde güya bulunduktan sonra koridorda göz göze gelmediğimizde kendisine selam vermediğimiz için, ‘Ya sayın Genel Başkanım selamlaşmamızda da mı engel var? Kusura bakmayın ben siyasete yeni girdim biraz heyecanlandım. Yoksa böyle bir insan değilim’ diye bizim Genel Başkanımıza da yağ çeken bir yağdanlık. Bakmayın siz bunun kameraların önünde atar gider yaptığına. Yetti artık bu artistlikleri. En hafif tabiriyle bu kumpas kurmaktır. MHP'li vekillerin silahla girdiği bir Meclis burası şimdi beni konuşturmasınlar."
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