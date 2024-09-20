Barış Boyun çetesi ‘taşeronluk’ yaptı

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

İtalya’dan iadesi istenen Barış Boyun için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 574 sayfalık iddianamede hazırlandı. Boyun’un suç örgütü kurarak yönettiği anlatılan iddanamede 305 sanık için çeşitli suçlardan hapis cezası istendi. Çarpıcı detayların yer aldığı iddianamede, Barış Boyun’un, 22 Ekim 2021’de örgüt tarafından öldürülen Kubilay Berk Küçükaslan cinayetine ilişkin soruşturma yürüten polis memuru O.Y’yi, telefonla görüntülü arayıp sakat bırakmakla tehdit ettiği ileri sürüldü. Suç örgütünün taşeron olarak, yağma, kurşunlama, hırsızlık, yaralama, kasten öldürme gibi eylemler gerçekleştirerek gelir elde ettiği anlatıldı. İddianamede, örgütün Asya ve Orta Amerika ülkelerinden elde ettiği uyuşturucuyu Avrupa’ya soktuğu ileri belirtildi. Boyun’un Avrupa’da birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı Sırp suç örgütü Kavac’ın, rekabet içerisinde olduğu diğer Sırp suç örgütü Skaljari’nin lideri Jovan Vukotic cinayetini taşeron olarak işlediği anlatıldı.

İddianamedeki dikkat çeken bir diğer konu da “kara para aklama” iddiasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti oldu. Engin Polat, işyerine saldırı yapıldığı gerekçesiyle iddianamede müşteki olarak yer aldı.