Barış Terkoğlu'nun 'Belgeli Yüksek Hızlı Tren rüşveti!' başlıklı haberine Karaismailoğlu'dan 'engelleme'
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun "Belgeli Yüksek Hızlı Tren rüşveti! Siemens, Kolin'den ödeme almak için yolsuzluğu mahkemeye taşıdı" başlıklı haberine erişim engeli geldi. Habere itiraz eden kişinin ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olduğu öğrenildi.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun "Belgeli Yüksek Hızlı Tren rüşveti! Siemens, Kolin'den ödeme almak için yolsuzluğu mahkemeye taşıdı" başlık haberi ile "Yüksek hızlı rüşvet yüzdesi" ve "Hadi şimdi sıra sizde" başlıklı haber ve köşe yazılarına erişim engeli geldi.
TCDD’nin Yüksek Hızlı Tren seti ihalesindeki rüşvet iddialarını Cumhuriyet gündeme getirmişti. Siemens’in kazandığı ihalede, 10 milyon Euro'luk rüşvet ihbarı vardı. TCDD, iddiaların odağındaki Kolin’in de Siemens’in aldığı iş ile hiçbir ilgisinin olmadığını söylemişti.
Siemens Türkiye ile iki eski çalışanı arasındaki iş davasında gizlilik kararı verildi. Karar, Siemens’in talebiyle, TCDD’nin zarar görebileceği beyanlar nedeniyle alındı. Dava, Siemens’in TCDD’den aldığı, yaklaşık 60 milyon Euro'luk Yüksek Hızlı Tren (YHT) ihalesini hatırlattı. Olay kafalarda soru işareti yaratırken Cumhuriyet, Siemens’in YHT ihalesiyle ilgili iç soruşturma raporunu ortaya çıkardı.
Soruşturma, Siemens’in, Kolin ile kurduğu ortaklıktaki rüşvet ihbarı nedeniyle yapılmıştı. İhbarda, “Siemens Türkiye’nin, alt tedarikçi Kolin’e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkililerine rüşvet dağıtması için fazla ödeme yaptığı...” ifadeleri yer alıyordu.
ÖDEMELERİN KARŞILIĞI YOK
İddiayı inceleyen Siemens soruşturmacıları, rüşvet iddialarını belgeleyemedi. Ancak Siemens’in Kolin’e yaptığı ödemeleri tutarsız buldu. “Siemens, Kolin’e, işini yapmamasına rağmen, neredeyse tüm sözleşme tutarında ödeme yaptı” tespitinin yapıldığı soruşturmanın ardından, Siemens sözleşmeyi feshetti. Kolin’den ödemelerini geri almak için Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne başvurdu. Bu arada, rapor sayesinde, Siemens’in, Kolin’i “yüksek riskli şirket” olarak tanımladığı anlaşıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, haberimizin ardından bir açıklama yaptı. Rüşvet iddialarını yalanlayan TCDD, Kolin’in alınan ihalede yapılan iş ile ilgisinin olmadığını söyledi.
Cumhuriyet ise süreci aydınlatacak belgeleri yayımladı.
"NEDEN ÜSTÜNÜZE ALINDINIZ Kİ?"
Öte yandan habere erişim engeli isteyen kişinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olduğu öğrenildi.
Terkoğlu, sosyal medya hesabından ise Karaismailoğlu'nun şahsen başvurarak engelleme kararı almasına "Neden üstünüze alındınız ki?" diyerek tepki gösterdi.
Siemens kazandığı TCDD ihalesinde rüşvet ihbarı alıyor, iç soruşturma açıyor, kendi ödemelerini tutarsız buluyor.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) September 1, 2022
Gelgelelim...
Soruşturmada da yazılarda da adı geçmeyen Adil Karaismailoğlu şahsen başvurarak engelleme kararı aldırıyor.
Neden üstünüze alındınız ki? https://t.co/W2ndJbbcgz
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