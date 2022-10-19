Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 08:41

Barış Yarkadaş, İYİ Parti'ye katılacak yeni ismi açıkladı.

Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “İYİ Parti, Türk dünyasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu da saflarına katıyor. Edindiğim bilgiye göre, Zorlu’nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takacak. Habertürk yazarı Zorlu böylece yeniden aktif siyasette yer alacak” ifadelerini kullandı.