Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı

Eski CHP'li milletvekili ve tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun İyi Parti’ye katılacağı bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 08:41
Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı
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Barış Yarkadaş, İYİ Parti'ye katılacak yeni ismi açıkladı.

Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “İYİ Parti, Türk dünyasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu da saflarına katıyor.  Edindiğim bilgiye göre, Zorlu’nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takacak. Habertürk yazarı Zorlu böylece yeniden aktif siyasette yer alacak” ifadelerini kullandı.

 


Barış Yarkadaş İyi Parti Kulis

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