Barış Yarkadaş, Prof. Dr. Kürşad Zorlu'nun İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı
Eski CHP'li milletvekili ve tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun İyi Parti’ye katılacağı bilgisini paylaştı.
Barış Yarkadaş, İYİ Parti'ye katılacak yeni ismi açıkladı.
Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, “İYİ Parti, Türk dünyasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu da saflarına katıyor. Edindiğim bilgiye göre, Zorlu’nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener takacak. Habertürk yazarı Zorlu böylece yeniden aktif siyasette yer alacak” ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ, Türk dünyasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kürşad Zorlu’yu da saflarına katıyor.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 18, 2022
Edindiğim bilgiye göre, Zorlu’nun rozetini İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener takacak. HABERTÜRK Yazarı Zorlu böylece yeniden aktif siyasette yer alacak.
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