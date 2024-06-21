Bartholomeos’un barış zirvesine katılması tepki çekti

Yayınlanma: 21.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2024 - 04:00

Ukrayna ve İsviçre’nin eşgüdümünde İsviçre’de düzenlenen “Ukrayna Barış Zirvesi”ne İstanbul Fener Rum Patrikhanesi Başpiskoposu Bartholomeos’un da katılması tartışmalara neden oldu. Patrikhanenin “ekümenik” sıfatıyla zirveye katıldığı, başpiskopos ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ikili görüşme gerçekleştirdiği ve zirvenin sonunda açıklanan ortak bildiriye “ekümenik” sıfatıyla imza attığı ileri sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, kamuoyunda çıkan iddiaları yalanlarken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ortak bildiriye patrikhanenin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialara yönelik zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna’dan izah istendiğini açıkladı.

‘PATRİKHANEYE TAVİZ VERİLDİ’

Emekli Büyükelçi Onur Öymen, “Patrikhanenin Lozan Barış Antlaşması’na göre herhangi bir statüde böyle bir toplantıya katılma hakkı yoktur. Katılması Lozan’a aykırıdır. Lozan’a göre patrik İstanbul’daki Rum azınlığın sadece dini konularıyla ilgilenmekle hükümlü. Patrikhaneye ekümeniklik konusunda taviz verildi. Tavizin ötesinde birçok batılı ülke ekümenlik konusunda değişik adımlar atıyor. Bütün kuruluşlar ekümeniklik konusunda net karşı adımlar atmalı. Kim davet etmiş? Türk delegasyonunun katılacağından haberi var mı? Tepki gösterildi mi? ” diye sordu.