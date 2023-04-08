Başak Demirtaş kamera karşısına geçti, gençlere seslendi

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 20:27

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 20:27

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Değişimin anahtarı sende” diyerek şunları kaydetti:

“Seçim günü için ben geri saymaya başladım bile. Bu seçimde kızımız Delal de ilk defa oy kullanacak. Hem Delal’in oyunun hem de bu seçimde ilk defa oy kullanacak sesin oyunun, güzel günlerin gelmesi için uğur getireceğine inanıyorum. O yüzden de böyle seçim günü yaklaştıkça, heyecanım da giderek artıyor açıkçası.

Evet, çok zor günler geçirdik. Hukuksuzluklar, haksızlıklar, pandemi, büyük ekonomik kriz ve en sonunda felakete dönüşen büyük bir deprem yaşadık. Ama şimdi; bize bunları yaşatanları gönderme zamanı, değişim zamanı nihayet geliyor.

İşte o gün geldiğinde, 14 Mayıs günü, bütün gençlik enerjinle, değişim için anahtar sende.”