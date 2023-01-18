Başak Demirtaş'tan 'siyasete gireceği' iddialarına yanıt

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 18:22

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 18:23

Başak Demirtaş, siyasete gireceğine yönelik iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Demirtaş Twitter'daki paylaşımında, "Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.