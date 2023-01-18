Başak Demirtaş'tan 'siyasete gireceği' iddialarına yanıt
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, “Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.
Başak Demirtaş, siyasete gireceğine yönelik iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Demirtaş Twitter'daki paylaşımında, "Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.
Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim.— Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) January 18, 2023
Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakının ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım.
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