Başakşehir’de ‘Kanal’ rantı satışı

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

Başakşehir Belediyesi, Kanal İstanbul güzergâhında bulunan Tatarcık Mahallesi’ndeki 133 ada 4 parseldeki taşınmazı elden çıkarma kararı aldı. İmar durumu ticaret ve konut alanı olan bu taşınmazın muhammen bedeli ise 115 milyon TL. Söz konusu taşınmaz için 3 milyon 450 bin TL’lik geçici teminat bedeli talep edildi. Belediye geçen günlerde de Tatarcık Mahallesi’ndeki 125 ada 23 parseldeki 31 bin 754 metrekarelik bir taşınmazı daha satışa çıkarmıştı. Söz konusu taşınmazın muhammen bedeli ise 500 milyon TL olarak belirlendi. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı söz konusu arazilerin tanıdık isimlere olması gerekenden daha uygun fiyata satıldığını ifade etmişti.