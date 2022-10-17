Başbağlar Katliamı davası yeniden görülmeye başlandı: 'Abdullah Öcalan’ın bu davaya gelmesi gerekir'

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:29

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde PKK’li teröristler, 33 sivil yurttaşı katletti. O dönem yürütülen soruşturmanın ardından 20 kişi hakkında dava açıldı. İzmir’de Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde görülen davada, 2 kişi hakkında mahkumiyet kararı çıktı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı 2019'da dosyayı yeniden açtı. 3 yıllık titiz çalışma sonucu yeni delillere ulaşıldı. Katliamda sorumluluğu bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları belirtilen 21 şüpheli tek tek tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden S.T. gözaltına alındı, diğerlerine ise ulaşılamadı. S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 20 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından S.T. ile katliamda sorumluluğu bulunan ve PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen firari A.Ç., A.T., C.Ş., D.K., D.S., E.M., E.K., F.Y., H.S., H.A., H.Y., İ.H.A., İ.T.Y., M.İ., M.D., M.A., N.Ö., S.Ö., S.T., Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında ‘Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılan terör örgütü üyelerinin de ifadelerine yer verildi.

DAVANIN İLK DURUŞMASINDA 'ÖCALAN GELSİN' TALEBİ

Sanıkların yargılanmasına bugün Erzincan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada, İstanbul Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuksuz sanık S.T. ile 4 tanık dinlendi. S.T. savunmasında, suçlamaları reddederek saldırıda kendisinin olmadığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, 38 mağdurdan 15'inin de ifadesini aldı.

Mahkeme devam ederken verilen arada açıklama yapan mağdurların avukatı Kadir Kartal, "2 Temmuz 1993 Madımak ve maalesef 5 Temmuz 1993 Başbağlar etnik ve inanç ekseninde emperyalistlerin gölgesinde gelişen iki acı vakadır. Aslında tüm Türk Milleti evlatları etnik ve inanç ekseninde bu olaydan uzaklaşarak Türk vatanının bütünlüğü, Türk Milletinin birliği, dirliği, refah ve huzuru Türk Devleti’nin sonsuzluğu ve gelecek nesillerimizin insanca yaşaması için uyanık olmaya davet ediyorum. 21 sanığın süratle tutuklanmasını bekliyorum. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kişinin tutuklanmasını istiyoruz. Tutuklandığı zaman birçok zevat ortaya çıkar. Şu anda kaçıyor. Mevcut ifadelerde bile zımnen bu işin içinde. En önemlisi Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 1999/21 esas sayılı dava dosyasının bu dava dosyasının içine girecek çünkü PKK terör örgütünün kurucusu, yöneticisi, başkanı olan zevatın bu dava da yargılanmasını talep ediyorum. Adaletin tecellisi adına Abdullah Öcalan’ın bu davaya gelmesi gerekir. Çünkü zaten adada da ifade ettiği gibi Şemdin Sakık’ın da iddianamedeki ifadesi bu durumu açık ve net ortaya koyduğu gibi PKK terör örgütünün zaten kurucusu, yöneticisi ve başkanı halen başkanlığı devam etmektedir. Türk Milletine sesleniyorum. Yüce Türk Milletini yönetme iddiasında görevli olanlar devlet ve millet mücadelesinde ininde ne pahasına olursa olsun terör yok edilmelidir" diye konuştu.

"KATİLLER BULUNSUN, CEZALANDIRILSIN"

Olayın mağdurlarından o dönem 12 yaşında olan Mehmet Kaya (41), “30 sene sonra gelen geç kalınmış bir adalet için de biz kendi savaşımızı vermeye devam ediyoruz. Katiller bulunsun, cezaları yerine gelsin. Bu bizim içimizi hiçbir zaman soğutmayacak. Katliamda 12 yaşındaydım. Halen acısını yaşıyoruz. Halen ilk günkü gibi acısını yaşıyoruz. Bizim acımızı hiçbir şey dindiremeyecek. Katiller bulunsa da dinmeyecek ama biz davacı olamaya devam edeceğiz. Hakkımızı arayacağız. Şikayetçi olacağız" dedi

Yaklaşık 6 saat süren duruşmanın ardından mahkeme heyeti, S.T.'nin tutuksuz yargılanmasına ve yurt dışı yasağı konulmasına karar verip dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için davayı 19 Aralık'a erteledi