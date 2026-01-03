Başdanışman Cemil Ertem, Maduro'ya destek ilan ettiği paylaşımını sildi

Venezuela'da Maduro yönetimini hedef alan hava saldırısına Ankara'dan tepki geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Cemil Ertem, saldırılar üzerine X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı ABD, Ortadoğu da katil İsrail’le birlikte yaptığı emperyal haydutluğa Venezuela’ya saldırarak devam ediyor. Venezuela halkının ve Başkan Maduro’nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı"

SESSİZ SEDASIZ SİLDİ

Cemil Ertem, tepkisini dile getirdiği bu sosyal medya paylaşımını daha sonra sildi.

Ertem konuya ilişkin yeni bir açıklama yapmadı.