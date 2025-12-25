Trump yönetiminden Venezuela petrolüne 'karantina' emri

Washington yönetimi, Venezuela üzerinde kurduğu baskıyı artırmak için harekete geçti. İsmi açıklanmayan ABD’li yetkiliye göre; Beyaz Saray, ABD ordusuna, iki ay boyunca Venezuela petrolüne 'karantina' uygulanması talimat verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre ABD’li yetkili, "Askeri seçenekler hala masada olsa da, Beyaz Saray’ın odak noktası öncelikle yaptırımları uygulayarak ekonomik baskı uygulamak olacak" dedi.

Yetkili, "Şimdiye kadarki çabalar Maduro üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu. Venezuela, Ocak ayının sonuna kadar ABD’ye önemli tavizler vermeyi kabul etmediği takdirde büyük bir ekonomik felaketle karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ

Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro’nun rol oynadığını savunuyor.

Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, ABD’nin söz konusu adımlarının, 'kendisini devirme ve Latin Amerika’daki ABD askeri varlığını genişletme' girişimi olduğunu savunuyor.

Trump yönetimi, Karayipler’e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu.

Trump ise son olarak Venezuela’ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine 'tam abluka' uygulanması talimatını verdi.

Trump daha önce de Venezuela’ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti.