15.09.2025 15:54:00
Basel'e 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' davası: 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor!

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 9 Temmuz’dan bu yana tutuklu bulunan 'Basel' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Bekir Aslan’a, 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HABER: BATUHAN SERİM

Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Bekir Aslan hakkında “cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 8 Temmuz’da soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından 9 Temmuz’da tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI: ERDOĞAN 'MAĞDUR'

Silivri’de 2 aydan fazla süredir tutuklu bulunan Aslan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “mağdur” sıfatıyla yer aldı.

HAPSİ İSTENİYOR!

Tutukluluğu devam edecek olan ve 1 yıl 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Aslan, 3 Ekim günü saat 10.20’de hakim karşısına çıkacak.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #sosyal medya #hapis #EYLEM