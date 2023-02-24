Basel-Trabzonspor maçında ‘Enkaz var devlet yok, Erdoğan istifa’ pankartı açıldı
Basel-Trabzonspor maçında 'Enkaz var devlet yok, Tayyip Erdoğan istifa’ yazılı pankart açıldı. SYKP imzalı pankartın açıldığı anlara ilişkin video sosyal medyada gündem oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ile İsviçre'nin Basel takımı karşı karşıya geldiği mücadelede, tribünlerden “Enkaz var devlet yok, Tayyip Erdoğan istifa” sözlerinin yer aldığı bir pankart açıldı.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) imzalı pankart, sahada bulunan taraftarlar tarafından görüntülendi.
Geçtiğimiz gün açılan pankartın görüntüleri, sosyal medyada gündem oldu.
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