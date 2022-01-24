Başevirgen'den Fuat Avşar açıklaması: Çiftçi, borcunu artık canıyla ödüyor

24 Ocak 2022 Pazartesi, 11:56

Ardahan’da banka ve Tarım Kredi Kooperatifi borcu, faizleriyle birlikte 770 bin lirayı bulan Fuat Avşar, alacaklıların sıkıştırması nedeniyle bunalıma girerek intihar etti.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Fuat Avşar’ın ölümü üzerine bir açıklama yaptı.

“Faizleri ile birlikte 770 bin lirayı bulan, otomobilini bile sattığı halde borcunun faizini dahi ödemekte güçlük çeken çiftçimiz, alacaklıların sıkıştırmasından sonra intihar etti. Çiftçi artık borcunu canıyla ödüyor" diyen Avşar, “2003 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 2 milyon 800 bin çiftçinin bankalara toplam borcu 3,2 milyar liraydı. 2021 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon seviyesine gerilerken borçları BDDK Kasım 2021 verilerine göre, 162 milyar liraya çıktı. Tarım Kredi Kooperatifine olan 10 milyar ile birlikte resmi borçları 172 milyarı aşan çiftçinin, piyasaya olan borçları da hesaba katıldığında, 200 milyar lirayı aşan borç yükü çiftçinin sırtına yüklendi. Son bir yılda çiftçilerin bankalara olan borç yükü 35 milyar arttı. Tarım sektörünün sadece bankalara olan takipteki kredi borcu Kasım 2021 itibarıyla 4.3 milyar TL seviyesine ulaştı” diye konuştu.

“İNTİHARLARIN ARTMASINDAN KORKUYORUZ”

CHP’li Başevirgen, çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarına getirilen yapılandırmayla ilgili başvuru şartlarının ağır olduğunu defalarca söylediklerini ve çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi noktasında çeşitli çözüm yolları önerdiklerini hatırlatarak, “Yüzde 30’u peşin ödemek şartıyla, faizinde hiçbir indirim olmadan, çiftçiye faiz yükü dayatan bir yapılandırma yapılmıştı. O zaman da söyledik, çiftçinin borcun yüzde 30’unu peşin ödeyecek parası olsa yapılandırmaya zaten gerek kalmazdı. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan borçların faizlerinin silinip anaparanın beş eşit parçaya bölünmesi gibi bir yapılandırma istedik, ama iktidar taleplere kulak tıkadı. Şimdi gelinen noktada daha kötü bir tablo ile karşı karşıyayız. Hacizlerin artmasından korkuyorduk. Şimdi intiharların artmasından korkuyoruz" dedi.

“İKTİDAR BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALSIN”

Çiftçinin sırtına yüklenen borç yükünün ödenemez hale geldiğini söyleyen Başevirgen, “Girdi maliyetleri %100’ün üzerinde artarken ürünleri para etmedi. Bütün olumsuz koşullara rağmen üretime devam eden çiftçi, iktidardan yeterli desteği alamadığı için borç yükü altında kaldı. Evine, tarlasına, traktörüne haciz geldi. Neyi varsa satan çiftçi bırakın borcunu ödemeyi, borcunun faizini bile ödeyemiyor. Hiçbir borcun karşılığı insan hayatı olamaz. İktidarın, artık canına kıyma noktasına gelen çiftçilerin sesini duyması ve yeni önlemler alması gerekiyor" çağrısı yaptı.