CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan tarım raporu, korkunç tabloyu gözler önüne serdi

30 Aralık 2021 Perşembe, 15:22

Antalya'lı tarım işletmecisi Kemal Bilal Öner, sektördeki paydaşlar ile biraraya gelerek hazırladığı "Bir çiftçinin gözünden Antalya Tarım Sorunları ve Çözüm Önerileri" raporunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

Tarım sektörünün tüm bileşenlerinin ortak aklını ve taleplerini de yansıtan 60 sayfalık bilimsel temelli raporunu genel başkan Kılıçdaoğlu'na ileten Kemal Bilal Öner, çalışmanın tarım sektörünün tüm bileşenlerinin ortak aklını ve taleplerini de yansıttığını dile getirdi.

"SAVRUK TARIM POLİTİKASI, İSTİKRARSIZ DIŞ POLİTİKA"

Çiftçilerin tüm çabalarına rağmen, "Savruk tarım politikası, istikrasız dış politika, plansız teşvikler" gibi nedenlerle, tarımsal üretimin hak ettiği yeri alamadığına dikkat çeken Öner, örtü altı sebze ve meyvecilikte, 4,012 milyon tonla üretimin yüzde 47’lik payına sahip olan Antalya'nın hıyar ve portakalda üçüncü, nar üretiminde üçüncü, domates ve biberde beşinci sırada yer almasına rağmen para kazanamadığını, üretim fazlası ürünlerini ihraç edemediğini söyledi.

DEVLET PLANLAMASI ÇAĞRISI

"Bir Çiftçinin Gözünden Antalya Tarım Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu”yla, Antalya’da çiftçinin yaşadığı dar boğazı,hem üretim süreci hem de üretimin planlanması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, toprak ıslah çalışmaları gibi birçok açıdan detaylandırıldığını kaydeden Kemal Bilal Öner, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında kurulan devlet üretme çiftliklerini hatırlatarak, devletin; hangi sebze ve meyvenin iç piyasada ne kadar tüketildiğini, ihracat yapıldığını, fiyatını ve daha birçok veriyi yayınlayarak, istatistikleri paylaşarak üreticiyi bilimsel olarak yönlendirebilecek stratejik tarım planlama birimini kurmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Önceki dönem milletvekili adaylığı görevini de üstlenen Kemal Bilal Öner, çiftçinin bilimsel bakış açısıyla oluşturduğu raporun parti programında önerilen tarım politikaları ile paralelliklerinin de karşılaştırmalı olarak görülebildiğini dile getirdi. Öner, "Türkiye’de tarımı birçok boyutta ele alan ve çözüm önerileri sunan bu çalışmanın politika yapıcılar ve konuyla ilgili kurum, kuruluş, araştırmacılar için faydalı olmasını, nihayetinde de Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve ülkemizin sürdürülebilir ekonomi bağlamında tarım politikalarına katkı sağlamasını ümit ediyorum" dedi.