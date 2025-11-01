Başkan Özalper: 'MCBÜ Cumhur İttifakının değil Manisalılarındır!'

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin akademik yıl açılış törenine muhalefet partilerinden temsilci çağrılmamasını eleştirdi.

Başkan Özalper, “Üniversiteler Cumhur ittifakının değil, herkesindir” dedi.

Başkan Özalper açıklamasında, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yeni akademik yıl açılış törenine yalnızca iktidar partilerinden isimlerin davet edilip, muhalefet temsilcilerinin dışlanması kabul edilemez. Bir devlet üniversitesi olan Celal Bayar Üniversitesi, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değildir. Akademik özgürlük, fikir çeşitliliği ve eşit temsil ilkesiyle yönetilmesi gereken bir kurumda, davet listeleri bile partizanca hazırlanıyorsa, burada bilimin değil siyasetin gölgesi vardır. Partimizin hiçbir milletvekiline davet gitmemişken AK Parti ve MHP milletvekilleri resmi açılışa davet edilmiştir” dedi.

"MANİSA'NIN ÜNİVERSİTESİ KİMSENİN SİYASİ GELECEĞİ DEĞİLDİR"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, üniversitelerin özgür düşüncenin yuvası olduğuna inanıyoruz. Bilimin ışığı, ancak farklı fikirlerin bir arada olduğu ortamlarda parlar. Akademik yılın açılışı, tüm Manisalıların ortak gururu olması gerekirken, sadece belirli partilere alan açmak, üniversite kültürüne zarar vermektedir. Celal Bayar Üniversitesi yönetimini, tüm siyasi partilere ve toplumsal kesimlere eşit mesafede durmaya, akademik saygınlığı siyasal hesaplara kurban etmemeye davet ediyoruz. Manisa’nın üniversitesi Manisalılarındır, kimsenin siyasi geleceği değildir."