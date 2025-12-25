CHP lideri Özgür Özel’den 'Sadettin Saran' açıklaması: ‘Kötü niyetli ve düşmanca’

CHP lideri Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek’in YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede uyuşturucu operasyonları kapsamında son dönemde ünlü isimlere itibar suikastı yapıldığını söyledi.

Sürecin gizlilik içinde değil bir algı yönetimiyle yürütüldüğünü belirten Özel “Saran’ın Fenerbahçe kulübündeyken jandarmayla adeta kulübün basılması, jandarmanın alıp götürmesi özensizliğin ötesinde kötü niyet ve düşmancadır. Bu gerçekten yapılan işte amacın ötesinde başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor” dedi.

Bu operasyonların yurttaşların yargıya bakışını da değiştirdiğini söyleyen Özel “Örneğin CHP’li, AK Partili ve MHP’liler CHP’ye yapılanın ne anlama geldiğini gördü. Yarın bir başka kulübe yapıldığında bir başkası bunu anlayacak. O yüzden artık insanların sıranın kendisine gelmesini beklemeden bu itibar ve haysiyet suikastına son verilmesini hep birlikte talep etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin magazinsel yürütüldüğünü de belirten Özel “Bu magazinsel tartışmaların konuşulsun, işin bu tarafını kimse sormasın istiyorlar ama esas işin bu tarafı, son kullanıcıyla ya da son kullanıcı olduğu iddia edilen kişilerle magazin haberleri üzerinden bir gündem yaratmak yerine işin en başında Türkiye’deki ana bayisini bulmak, cezalandırmak ve bunun üzerine gitmek gerekir” diye konuştu.