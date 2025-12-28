Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek: 'Tek yumruk haline gelen bir camia...'

Eski Fenerbahçe kalecisi Rüştü Reçber, katıldığı bir programda Başkan Sadettin Saran'a destek oldu.

Rüştü Reçber, Başkan Sadettin Saran'ın sarı-lacivertli camiadaki birlik ve beraberlik için önemli adımlar attığını belirtirken, "Herkesin başkanıdır ama benim için o bir ağabeydir Sadettin Ağabey" dedi.

Eski milli kaleci Reçber, Sadettin Saran hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki insan yaşamında sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu kurumlar olabilir şahıslar olabilir. Ama burada önemli olan şey nasıl durduğunuzdur nasıl tepki verdiğinizdir aslında. Camiamız 3 Temmuz'da da 4 Nisan'da da iyi gösterdi. En son yaşanan gelişmelerde de özellikle yönetimimiz taraftarımız son derece sağduyulu ve doğru şekilde hareket etti. Nitekim en azından bir sevinç yaşadık. Çünkü başkanımız hak ettiği muamelenin dışında bir şey verilmedi diye düşünüyorum. Tabii ki burada empati yaptığımızda kişisel olarak bir kişinin özel hayatına kadar birçok şeye müdahale edildi ve gündeme getirildi. Şahsi olarak özel hayat beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren nokta o koltukta oturan kişinin yapmış olduğu icraatlerdir. Sayın başkanımızın geleli 3 ay oldu ve 3 ayda ortaya koyduğu sadece sportif ilerlemeden bahsetmiyorum. Sadettin Saran'ın camiadaki birlik ve beraberliği sağlaması çok büyük bir adımdır bence. Çünkü yıllardır özlemini duyduğumuz bir araya bir türlü gelmekte başarılı olamıyoruz. Ama Sadettin başkan bu anlamda önemli adımlar attı bunun da devamı gelecektir ve yakın zaman içerisinde de tek yumruk haline gelen bir camia göreceğiz. Ben Sadettin Başkan adına tabii ki üzüldüm ama son yaşanan gelişmelerden dolayı da açıkçası çok sevindim. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Kulübümüze camiamıza geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tarz olaylar yaşamayız."