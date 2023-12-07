Batı'dan aday olacağı iddia edilmişti! Cumhuriyet'e açıkladı: 'Hangi bölge olursa olsun yaparım'

Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:58

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:58

2019'da yapılan yerel seçimde Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday gösteren TKP yüzde 32,7, HDP yüzde 28,2, CHP yüzde 20,5, AKP ise yüzde 14 oy almıştı.



Geçtiğimiz günlerde Gazeteci Ferit Demir, Munzurpress'teki köşesinde Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun batı illerinden birinde aday olacağını iddia etti.

"SOSYALİSTLER 8-10 BÖLGEDE FAALİYET YÜRÜTÜYOR"

Bu iddiaya dair Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Maçoğlu, "Emek ve Özgürlük Cephesi ile bir ittifak halindeyiz. 25 Eylül'den beri onlarca sosyalist kurum toplantılar yapıyor. 8-10 bölgede belediye başkanlığı için faaliyet yürütüyoruz. Bölgeler belli olduktan sonra bizleri konumlandıracaklar. Tunceli'den ya da başka bir bölgeden aday olabilirim. Sosyalistler daha büyük şehirlerde bir plan dahilinde halka kendini anlatabilir. TİP, TKP, EMEP, SOL Parti ve HEDEP gibi bir sosyalist parti, bir bölgeden seçime girecekse karşısında başka aday çıkarmamak gibi bir tartışma yapılıyor. Ayın 15'ine kadar bu görüşmeler sürecek" dedi.

"SOMUT MÜDAHALEDE BULUNMALIYIZ"

Geçtiğimiz seçimlere göre çok daha fazla sosyalist adayın çıkarılacağını açıklayan Maçoğlu, "Türkiye'de onlarca yerde çalışma yürütülecek. Yıllardır sosyalistlerin aday çıkarması başka oyları bölüyor şeklinde tartışmalar var. Halk kimsenin değil ki, kimi isterse ona oy verir. Neden daha doğru, insani, bilimsel ve kamucu yönetim yapılabilecekken, halkın parasını, olanaklarını burjuvaziye teslim edelim? Bütün alanların nasıl parsellenip ranta çevirildiğini ve küçücük bir azınlığa hizmet ettiğini görüyor ve rahatsız oluyoruz. Somut müdahalede bulunmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"HANGİ BÖLGE OLURSA OLSUN YAPARIM"

Maçoğlu, "Sosyalistler bu ilçe ve illeri yönetemezmiş gibi küçümseniyor" dedi ve şöyle devam etti:

"İnsanlar o fırsatla tanıştığında, ulaşabildiğimizde, yapılanları gördüğünde vicdanlı davranıyor. Sosyalistlerin kitlesi olmadığı yönünde bir inanç yaratıldı. Herkes bir bölgeyi oradaki halk kendisine aitmişçesine parselledi. Tam tersi, şeffaf ve kamucu, samimi programları halka ulaştırırsanız olur. iddia ediyorum sosyalistler, dünyanın herhangi bir yerinde teorik ve pratik bütün alanlarda daha iyi şeyler yapıyor. Ben kendi adıma bu ülkede hangi bölgeye koyarlarsa koysunlar belediye başkanlığını yapabilirim. Benim gibi binlerce sosyalist var bu ülkede."

"SOSYALİSTLER DAHA CESUR VE CÜRETLİ OLACAK"

Sosyalist hareketin iki kutuplu burjuva siyasetine sıkışmayacağını belirten Maçoğlu, şunları söyledi:

"Biri de çıksın bir büyükşehir alsın ve 'Ben artık ranta alan açmıyorum, kendi belediyemin öz kaynaklarını kullanıyorum' desin. Sonuçta ihaleyi alan tekeller de kendi yapmıyor bir işçiye emekçiye yaptırıyor üstelik hakkını vermiyor. Nİye biz yapmayalım? O işçiyi belediyeye liyakatle alırsınız. Ben bundan rahatsızım ve müdahale edeceğim. Biz hiç gitmedik ki nereden biliyoruz bu halkın bize oy vermeyeceğini? Biz kaygı duyduk. İki burjuva siyaseti arasında sıkıştık. Halkın bu sorunlarına karşı sosyalistler artık daha cesur ve cüretli olacak. Sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorundayız."