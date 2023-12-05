Yerel seçim kulisi: ‘Maçoğlu batı illerinden bir ilçede aday olacak’

Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:19

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:21

2019'da yapılan yerel seçimde Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday gösteren TKP yüzde 32,7, HDP yüzde 28,2, CHP yüzde 20,5, AKP ise yüzde 14 oy almıştı.

Gazeteci Ferit Demir, Munzurpress'teki köşesinde konuyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Maçoğlu Dersim’de kesinlikle aday olmayacak… Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) içinden aldığım bilgilere göre Dersim’de aday çıkarılmayacak bu dönem..

SMF yerel seçimlerde Ovacık ve Hozat için güçlü iki aday ile yola çıkacak.. Maçoğlu’nun nerede aday olacağı konusuna gelince; Fatih Mehmet Maçoğlu batı illerinde bir ilçede aday olacak… Aday olacağı ilçeyi biliyorum… Maçoğlu şu an bir görüşme trafiği içinde bir iki ilçe üzerinde yoğunlaşmış durumda..

Birkaç güne aday olacağı ilçe netleşir.. Şu an ilçeyi açıklarsam doğru olmaz."