Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 13:07

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 13:07

Tunceli Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, işçilere yüzde 85 zam yapıldı. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ayrıca, çalışma saatlerinin de 7 saate düşürüleceğini aktardı. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Fatih Mehmet Maçoğlu hangi partiden?

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KİMDİR?

Fatih Mehmet Maçoğlu, 20 Aralık 1968 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğdu. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nden aday olarak Ovacık belediye başkanı seçilen Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKP'li belediye başkanıdır. Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mesleği laboronttır.

Ovacık, Tunceli'ye bağlı Çemberlitaş köyü'nde Alevi Zaza bir ailede doğdu. ilköğrenimini Ovacık YİBO'da, orta öğrenimini Bingöl Sağlık Meslek Lisesinde tamamladı. Meslek yaşamına 1989 'da Konya'nın Bozkır ilçesinde sağlık memuru olarak başladı. 1992 ile 2007 yılları arasında Tunceli'nin Pertek ilçesinde görev yaptı.

2007 yılından bu yana Tunceli Devlet Hastanesini Acil Servis bölümünde Sağlık Memuru olarak çalıştı.

2014 Yerel Seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Tunceli'nin Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu ve kazandı.

Rakibi bir önceki belediye başkanı Mustafa Sarıgül (BDP) 2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ovacık Belediye Başkanı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçimleri kazanmıştı. 2014 Türkiye yerel seçimlerinde ise Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye Komünist Partisi'nden aday oldu ve %36,1 oy alarak Türkiye Komünist Partisi'nden belediye başkanlığı kazanan ilk kişi oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Komünist Başkan lakabıyla tanınan Ovacık Belediye Başkanı ve TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Tunceli'nin yeni Belediye Başkanı seçildi. Fatih Mehmet Maçoğlu Türkiye'nin ilk TKPli İl Belediye Başkanı oldu.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU ÖZEL HAYATI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi olan Fatih Mehmet Maçoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.