Batman Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Batman'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:24

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:24

Batman'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS BATMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Batman'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.9'u açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BATMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Batman'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 68.07 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BATMAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Batman'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31.93 oy aldı.

14 MAYIS BATMAN SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Batman seçim sonuçları! Batman'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Batman'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BATMAN'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da yüzde 31.00 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BATMAN'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da yüzde 67.52 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN BATMAN'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Batman'da yüzde 1.20 oranla oy aldı.