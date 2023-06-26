Batur’dan yerel seçim mesajı: İzmir’i de, ilçelerimizi de kimseye bırakmayız

Yayınlanma: 26.06.2023 - 16:54

Güncelleme: 26.06.2023 - 16:54

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe örgütündeki bayramlaşma töreninde partililerle bir araya geldi. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Konak Belediye Meclisi üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile partililerin katıldığı bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Batur, yapılacak yerel seçimlere dikkat çekerek, “Umudun bittiği yerde her şey biter. Umudumuzu kaybetmeden önümüzde yeni bir sınav var; dokuz ay sonra yerel seçimler. Bu seçim çok önemli; partimizin ve adayların gücüyle seçim ortamını yaşayacağımız bir yerel seçime kendimizi hazırlamamız lazım. Yeni bir heyecanla yerel seçimlere çalışmalıyız. Delege seçimlerini, ilçe kongresini en iyi şekilde, birbirimizi kırmadan, dökmeden tamamlamalıyız. Kendi içimizdeki birliği, beraberliği, dayanışmayı kaybetmememiz lazım” diye konuştu.

“KONAK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR”

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yaptıkları çalışmalardan dolayı Konak İlçe örgütüne teşekkür eden Başkan Batur, şöyle devam etti:

“Sizlere minnettarız. Konak’ta örgüt üzerine düşen her şeyi yapmıştır. Tüm örgütümüz meclis üyeleriyle, ilçe örgütüyle, kadın ve gençlik kollarımızla hep birlikte bir şeyler yapmaya, mücadele etmeye çalıştık ve bu noktalara geldik. Hepinize minnettarız. Önümüzdeki süreci de doğru yönetip, birlik, beraberlik içinde, kol kola, dayanışma içinde kongremizi gerçekleştireceğiz. Sonra da tek hedefimiz var; kalelerimizi korumak. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Atatürkçülerin kalesidir İzmir. Onun için İzmir’i de Konak’ımızı da ilçelerimizi de kimseye bırakmayız. Bir gün her şey çok güzel olacak; yeter ki buna inanın.”

KÜÇÜKOĞULLARINDAN: YEREL SEÇİMLERE ÇALIŞMALIYIZ

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından da tüm partililerin bayramlarını kutladığı konuşmasında, CHP il ve ilçe kurultaylarının, delege seçimlerinin yapılacağını hatırlatarak, “Bu seçimleri kavgasız, gürültüsüz yapmamız lazım. Ve en önemlisi yerel seçimler. Şimdiden yerel seçimlere hazırlanmalıyız. Yerlerimizi teslim edene kadar yerel seçimlere çalışmalıyız. Omuz omuza hep birlikte yol almalıyız. Bireysel değil, hep birlikte hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.