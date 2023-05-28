Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Bayburt'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:28

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:28

Bayburt'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS BAYBURT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Bayburt'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA BAYBURT'TA NE KADAR OY ALDI?

Bayburt'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 17.55 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA BAYBURT'TA NE KADAR OY ALDI?

Bayburt'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 82.45 oy aldı.

14 MAYIS BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Bayburt seçim sonuçları! Bayburt'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Bayburt'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAYBURT'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta yüzde 78.86 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BAYBURT'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Bayburt'ta yüzde 15.39 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN BAYBURT'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Bayburt'ta yüzde 5.51 oranla oy aldı.