Bayburt'ta seçim güvenliği toplantısı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinin Bayburt'ta huzur ve güven ortamında geçmesi için Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:03
Bayburt'ta seçim güvenliği toplantısı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığındaki toplantıya ildeki tüm siyasi parti il başkanları ve belediye başkan adayları katıldı. Toplantıda, seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yaptığı konuşmada, seçimlerin Bayburt'ta huzur ve güven içerisinde yapılması için her türlü güvenlik tedbirinin alındığını, seçimlere ilişkin çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi. Eldivan, Bayburt'a yakışır bir şekilde seçimlerin tamamlanması temennisinde bulundu.

Toplantıda, siyasi parti il başkanları ve belediye başkan adayları da görüşlerini kaydetti. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.


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