Bayram ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu yönetiminin ilk ziyareti AKP’ye oldu: Mutlak butlan barışı

CHP yönetiminin mahkeme kararıyla el değiştirmesinin ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları, siyasi partilerle bayramlaştı. Yeni CHP’nin bayramlaşma programında ilk sırada AKP yer aldı. AKP ile CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası verilen üç bayramlık aranın ardından “mutlak butlan” kararıyla birlikte yeniden bayramlaşırken, AKP, MHP ve DEM Parti görüşmelerinde “birlik”, “barış”, “demokratikleşme” ve “Cumhur İttifakı” mesajları öne çıktı. CHP, İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart 2025’te gözaltına alınarak tutuklanması sonrası, 2025 yılındaki iki bayramda hiçbir siyasi partiyle bayramlaşmamıştı. Geçtiğimiz Mart ayında ise bayramlaşma ziyaretleri yeniden başlarken, CHP, AKP ile bayramlaşmamıştı.

Yeni CHP yönetimi, AKP ile MHP’nin yanı sıra, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, Vatan Partisi, DSP, DYP, BBP, DP, Adalet Partisi, ANAP, Milli Yol Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi ile de bayramlaştı. DEM Parti ve İYİ Parti ise mutlak butlan sürecinde Özgür Özel’e destek vermişti. AKP Genel Merkezi’nde genel başkan yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığındaki heyet, ilk olarak CHP heyetini kabul etti. İki parti en son 2024 Haziran ayında bayramlaşmıştı. Yayman, “Biz de CHP heyetini AKP Genel Merkezi’mizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

CHP’nin AKP’yi ziyaretinde benzer şekilde “birlik-beraberlik” ve “iç cephe” mesajları verildi. Konu dış politikaya da geldi. CHP heyetinde yer alan Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “Somali’de ben doktor olarak çalıştım. Afrika coğrafyası, Kuzey Afrika, Tanzanya’ya kadar varan bölge, Singapur’a, Filipinler’e kadar olan bölge, Türk coğrafyasını zaten biliyorsunuz. İnşallah bu coğrafyanın kalkınması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Yayman ise buna, “Bravo” diyerek karşılık verdi.

Bayramlaşma için CHP Genel Merkezi’ndeki kabul heyetinde İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen yer aldı. AKP’den ise CHP’ye ziyarete Adıyaman milletvekili Resul Kurt ve kadın kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu gitti.

CHP’li Sevda Erden Kılıç ise, “Farklı farklı düşünüyoruz, farklı pencerelerden bakabiliriz ama hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafya ve ülkede birlik-beraberlik içinde yaşaması. CHP ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz bu” dedi.

‘BİRLİKTE HİZMET EDERİZ’

AKP’li Kurt ise buna, “Biz Kemal Bey ile kurum arkadaşıyız. Ben eski SSK başmüfettişiyim. Tekrar yeni yönetiminiz hayırlı olsun. İnşallah ülkemize birlikte hizmet ederiz. İnşallah hep birlikte ülkemizi ayakta tutar, dışarıya karşı güçlü tutarız. Güçlü olmamız lazım, bunu hep birlikte yapabiliriz” yanıtını verdi. Öte yandan Kurt’un 2023 seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu için, “Hafıza süresi yedi dakikadır. Bunu en güzel rahmetli kardeşi söylerdi. Derdi ki ‘Benim ağabeyime iki tane koyun verseniz bir tanesini kaybeder gelir.’ Biz Kılıçdaroğlu’na güvenemeyiz. Halkta hiçbir karşılığı yok” dediği ortaya çıktı.

‘İÇ CEPHE’ VURGUSU

MHP’den ise CHP’ye ziyarete Genel başkan yardımcısı Sadir Durmaz ve beraberindeti heyet gitti. CHP’li Sevda Erdan Kılıç, “Ortak akılla, ortak sorunlara çözümler üreterek siyaset yapmaya devam edeceğiz. Dileğimiz halkın sorunlarının TBMM’de çözülmesi” dedi. CHP’li Hasan Öztürkmen ise, “Ülkemizin tekrar parlamenter rejime dönmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. MHP’li Durmaz ise aynı görüşte olmadıklarını ifade ederek, “iç cephe” vurgusu yaptı.

İYİ Parti’nin heyeti genel merkezde siyasi partileri ağırladı. İYİ Parti heyeti, DEVA Partisi, Büyük Birlik Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti heyetleriyle bayramlaştı; AKP, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi ve Gelecek Partisi heyetleriyle de karşılıklı ziyaret düzenledi.

CHP heyetinin ardından AKP heyeti, MHP ve DEM Parti heyetlerini kabul etti. MHP’ye ilk ziyaret DSP’den geldi, ardından DEM Parti heyeti MHP’ye bayram ziyaretinde bulundu. CHP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi heyetleri de MHP’yi ziyaret etti. MHP de AKP’ye bayram ziyaretinde bulundu.