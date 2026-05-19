Bayramın adında var ancak Memur-Sen yine mesajında yer vermedi: Atatürk yine yok!

En fazla üyeli memur konfederasyonu olduğu için yetkili konfederasyon konumunda bulunan Memur-Sen’in sosyal medyadan yayımladığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'e yine yer verilmedi.

Söz konusu açıklamada şöyle denildi:

"19 Mayıs 1919; milletimizin bağımsızlık ve istiklal uğruna gösterdiği kararlılığın tarihe kazındığı önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün bizlere düşen görev; şehitlerimizin emaneti olan bu cennet vatanı korumak, kardeşlik hukukunu güçlendirmek ve bağımsızlık ruhunu gelecek nesillere aynı bilinçle taşımaktır. İnanıyoruz ki gençlerimiz; tarihinden aldığı güç, milli ve manevi değerlerine bağlılığıyla ülkemizin yarınlarını daha güçlü şekilde inşa edecektir. Bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize sonsuz minnet duyuyor; rahmet ve şükranla anıyoruz."

YURTTAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Memur-Sen, bu mesajını “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” etiketi ile paylaştı. Mesaja eklenen görselde ise “19 Mayıs 1919 - Bir Adım, Bir Millet, Bir Destan” yazıldı. Bandırma vapurunun görseline yer verildi.

Yurttaşlar ise sosyal medyada mesajın altına yazdıkları yorumlarda Atatürk’ün adına yer verilmemesine tepki gösterdi. Yurttaşlar, bayramın tam isminin “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” olduğuna dikkat çekerek tepkilerini dile getirdi.

"NARKOZ" AÇIKLAMASI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bu arada geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Yiğit düştüğü yerden kalkar, derler. Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor” açıklaması büyük tepki çeken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise bayram mesajında,“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.