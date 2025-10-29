Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Kadıoğulları hastaneye kaldırıldı

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları'nın Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.
"SAĞLIĞIYLA ALAKALI YAŞADIĞI OLUMSUZLUKLAR NEDENİYLE SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILMIŞTIR"
Bayrampaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dün hastaneye kaldırılan Kadıoğulları'nın sağlık durumuna ilişkin şunlar kaydedildi:
"Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı 70 yaşındaki Lütfi Kadıoğulları, sağlığıyla alakalı yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Kardiyoloji ve Kalp-Damar Hastalıkları bölümüne sevk edilen Sayın Kadıoğulları’nın; damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ile beyin sapı kaynaklı myastenia gravis hastalığı gibi ciddi rahatsızlıkları bulunmaktadır. Tedaviye yönelik süreç devam etmektedir."