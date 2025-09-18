Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı: 'Boyun eğmediğim için tutuklandım'

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada, belediye başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da tutuklanan 12’nci CHP’li belediye başkanı olan Mutlu görevden uzaklaştırıldı.
Mutlu sosyal medya hesabından, “Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir. Takdir Bayrampaşalı komşularımızın ve Türk milletinindir” mesajını paylaştı.