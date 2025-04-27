BBP Genel Başkanı Destici: 6.2 Allah'ın bir lütfudur, uyarıdır hepimize

Yayınlanma: 27.04.2025 - 14:27

Güncelleme: 27.04.2025 - 14:27

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlenen, Genel İstişare Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin deprem olduğuna dikkat çeken Destici, 1999'da Gölcük'te, 2023'te ise Kahramanmaraş'ta yaşanan depremleri hatırlattı.

Depreme, önceden hazırlanılması gerektiğinin altını çizen Destici, "Maalesef bu hazırlık noktasında hala büyük eksikliklerimiz olduğunu görüyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bir günde İstanbul'da, Silivri'de bir deprem yaşandı. Bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık" ifadesini kullandı.

YEREL YÖNETİMLERİ SORUMLU TUTTU

Mustafa Destici, depremin, 7'nin üzerinde bir büyüklükte, denizde değil de karada gerçekleşmiş olması durumunda büyük kayıp yaşanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Herkes İstanbul'da yaşanacak 7'nin üzerindeki depremin bir milli güvenlik meselesi oluşturacağını bildiği halde maalesef yerel yönetimler başta olmak üzere pek çok kurumumuzun bu konuda üzerine düşen vazifeyi bugüne kadar yerine getirmediğini görüyoruz. Allah'ın bir lütfudur bu 6,2. Onun için bu bize bir uyarıdır, hepimize. Başta yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarımız, yetkili olanlar... Dolayısıyla da bu uyarıdan herkes, sorumlu olan herkes üzerine düşen mesajı ya da mesuliyeti artık idrak etmeli ve depremle ilgili hazırlıklar geciktirilmeden ivedilikle yerine getirilmelidir."