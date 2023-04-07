BBP Genel Başkanı Destici: Ayrı listelerle seçime gireceğiz

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 19:53

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 19:53

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunan MHP’ye hayırlı olsun dileğinde bulunan Destici, "Bizim de tabi liste çalışmalarımızda temayül yoklamalarımız bitti. Mülakatlarımız da sona erdi. Listelerimiz hazır. Bugün sayın cumhurbaşkanımızla son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu sadece listelerle ilgili değil. Seçimlere biliyorsunuz biz daha önce tek başımıza gireceğimiz noktasındaki düşüncemizi paylaşmıştım. Ben sadece şunu ifade etmiştim; ‘Cumhur İttifakı’ndaki bütün partilerimiz ortak bir listeyle seçime giderlerse bu avantajlı olur. Diyelim ki bizim şu an 4 partimizin oyu yüzde 47-48, bununla biz çok rahat meclisin yüzde 55-60’ını çıkartabiliriz’ diye bu düşüncemi daha önce sayın cumhurbaşkanımla da, televizyonlarla da paylaştım, söyledim. Ben bu düşüncedeydim. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı" dedi.

DSP AÇIKLAMASI

Demokratik Sol Parti’nin de (DSP) Cumhur İttifakı’na dahil olmasını değerlendiren Destici, "Onlara da 'hoşgeldiniz' diyorum, 'hayırlı olsun' diyorum. Türkiye’nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi. Merhum Bülent Ecevit Türkiye’de birkaç dönem başbakanlık yapmış, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde başbakanlık yapmış kıymetli bir siyaset adamıydı. Onun geride bıraktığı partisinin bugün Cumhur İttifakı’nı destekliyor olması çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.