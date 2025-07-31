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BBP'li il başkanı görevden alındı

BBP'li il başkanı görevden alındı

31.07.2025 16:40:00
Güncellenme:
AA
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BBP'li il başkanı görevden alındı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Mardin İl Başkanı Süleyman Aydoğan, görevinden alındı.

Büyük Birlik Partisi (BBP), Mardin İl Başkanı Süleyman Aydoğan’ın genel merkez tarafından alınan karar doğrultusunda görevden alındığını açıkladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Birlik Partisi Mardin İl Başkanımız sayın Süleyman Aydoğan, genel merkezimiz tarafından alınan karar doğrultusunda görevinden alınmıştır. Partimize ve teşkilatımıza bugüne kadar vermiş olduğu emek ve hizmetler için kendisine teşekkür eder başarılarının devamını dileriz."

Açıklamada, Mardin İl Başkanlığı görevine ilişkin yeni atamanın kısa süre içerisinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

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