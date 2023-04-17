BBP'den 'Tito artığı' açıklaması

Yayınlanma: 17.04.2023 - 09:48

Güncelleme: 17.04.2023 - 09:48

tv100’de Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programına katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, partisinin Genel Başkanı Mustafa Destici'nin TİP Başkanı Erkan Baş'a yönelik sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bu Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızla ilgili değildir"

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karacan şu ifadeleri kullandı:

"Bizim Balkan Türklüğünü kastederek, ‘Tito artığı’ dememiz mümkün değil. Yugoslavya’da özellikle etnik grupları etkisizleştiren onun yerine Yugoslav milliyetçiliği ortaya koymaya çalışan, toplumu yaralayan bir zihniyeti kastettik.

TİP’in Genel Başkanı olduğu söylenen arkadaş Boşnak kökenli olduğu söyleniyor. Bu arkadaşın Balkan Türklüğüyle ilgili bir açıklama yaptığını duydunuz mu? Geliyor Türkiye’de HDP’yle iş birliği yapıyor, Türk polisine ‘İşgalci’ ifadesini kullanıyor.

Her türlü anarşist uygulamaların içerisinde oluyor. Yani bizim burada kastettiğimiz Marksist, Leninist anlayışa sahip Tito’nun ideolojik çizgisinde olan kişiye söylenmiştir. Bu Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızla ilgili değildir."

NE OLMUŞTU?

tv100’de Talat Atilla ve Tamer Korkmaz ile Memleket programına konuk olan Mustafa Destici Erkan Baş'a şunları söylemişti:

“Yugoslavya’da Tito rejimi vardı. Bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Tamamen sol örgütleri içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soy ismin ne? Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş’ı kullanıyorsun. Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP’in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google’a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum."

ERKAN BAŞ:BU ŞAHSI CİDDİYE ALMAM

Destici’nin bu sözleri üzerine Erkan Baş, yaptığı açıklamada, “Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim” demiş ve şunları söylemişti:

“Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz! ‘Gizleniyor’ dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekarlıktır. Bu da basit bir örneğidir.