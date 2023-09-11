Becan: En büyük eğitim fiyaskosu

Yayınlanma: 11.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.09.2023 - 04:00

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) liselerde sınıf tekrarını geri getiren ve açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmelik değişikliğinin, “100 yıllık Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim fiyaskosunu tescillediğini” söyledi.

Laik, kamusal ve çağdaş eğitimden hızla uzaklaşılması sonucu lise çağındaki her dört öğrenciden 1’inin açıköğretime geçerek, eğitimden koptuğuna ve 2012- 2022 arasında açık lisede okuyan öğrenci sayısının yüzde 54 arttığına vurgu yapan Becan, “İktidarın siyasi çıkarları doğrultusunda yapboz tahtasına çevrilen eğitim sistemi nedeniyle bir neslin eğitim öğretim hakkı ellerinden alındı” tepkisini gösterdi.

Becan, nitelikli işgücü yerine ucuz işgücü yaratma motivasyonuyla hareket eden bir eğitim ekosisteminin yaratıldığını da söyleyerek “Okul zili, her eğitim dönemi başında aslında güvencesiz işçiliğe çalıyor” dedi.