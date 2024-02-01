Bekir Bozdağ'a 'kitapçık' fırlatan CHP'li vekil Bankoğlu: Saygısızlık arayan halk iradesinin gasp edilmesine baksın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi sırasında CHP milletvekili Aysu Bankoğlu’nun Meclis’te oturumu yöneten Bekir Bozdağ’a anayasa kitapçığı fırlatmasıyla ilgili “milli iradeye büyük bir saygısızlıktır” yorumunu yaptı. Cumhuriyet’e konuşan Bankoğlu, “Milli iradeye saygısızlık arayanlar, depremde yerle bir olan Hatay halkının iradesini gasp edenlere baksın. Bekir Bozdağ gibi Meclis’i bombalayanlara övgüler dizip devletin en yetkili makamlarını işgal edenlere baksın” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00
Bekir Bozdağ'a 'kitapçık' fırlatan CHP'li vekil Bankoğlu: Saygısızlık arayan halk iradesinin gasp edilmesine baksın
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi sırasında CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun Meclis’te oturumu yöneten Bekir Bozdağ’a anayasa kitapçığı fırlatmasıyla ilgili “Meclis Başkanlık Kürsüsü’nün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır” yorumunu yaptı. 

Tunç’un sözlerine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Bankoğlu, Meclis’te önceki gün bir darbe girişimi yaşandığını söyledi. Bozdağ’ın eski açıklamalarını anımsatan Bankoğlu, “Bekir Bozdağ gibi hepimizin gözü önünde Meclis’te FETÖ terör örgütüne övgüler dizmiş, adaletin bu topraklardan silinmesine en büyük katkıyı sunan kişilerden birinin eline tutuşturulmuş bir metnin okutulması ile darbe girişimi Meclis iradesi gasp edildi. Bekir Bozdağ Saray’ın kayyumluğunu yaptı” ifadelerini kullandı. 

‘MAKAMLARI İŞGAL EDENLER...’

Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle Hatay halkının iradesinin yok sayıldığını da vurgulayan Bankoğlu, “Anayasa bu ülkenin kurucu metnidir. Yok sayılması, başta yasamanın, yürütmenin ve yargının meşruiyetinin de yok sayılması demektir. Anayasa kitapçığı üzerinden ‘Milli iradeye saygısızlık yapılıyor’ diye yaygara koparanlar milli irade lafını kullanacak son kişilerdir. Milli iradeye saygısızlık arayanlar, depremde yerle bir olan Hatay halkının iradesini gasp edenlere baksın. Bekir Bozdağ gibi Meclis’i bombalayanlara övgüler dizip devletin en yetkili makamlarını işgal edenlere baksın. Anayasa kitapçığını değil, Anayasa’yı çöpe atmaya çalışanları konuşmalıyız” değerlendirmesini yaptı. 

 


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