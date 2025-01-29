Bela okuyana tutuklama

Yayınlanma: 29.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.01.2025 - 04:00

Ceza hukukçusu avukat Hüseyin Ersöz, kamu görevi ifa eden devlet görevlilerinin, kendilerine yöneltilen eleştiri, kaba söz ve beddua içerikli konuşmalara karşı daha toleranslı olması gerektiğini belirterek bu tip sözlerin hakaret suçunu oluşturmayacağının, Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin çok sayıda kararında ifade edildiğini belirtti.

Ersöz, “Bu çerçevede ister kamu görevlisi olsun isterse de sıradan bir vatandaş olsun, bir kişiye yönelik ‘Allah belanı versin’ şeklindeki beddua sözlerinin suç oluşturmayacağı açıktır” dedi.

Ersöz, bir kişi hakkında iftira suçunun oluşabilmesi için, kişinin iftirada bulunduğu kişilere dair savcılık soruşturması açılması veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla hareket etmesi ve bir fiil isnat etmesi gerektiğini belirterek “Bunlar, suçun maddi unsuru olup bu hallerin gerçekleşmemesi durumunda suçun gerçekleşmesi de mümkün değildir. Cumhurbaşkanı, devlet otoritesini temsil etmekte, devletin iş ve işleyişlerine ilişkin eleştirileri de göğüslemek durumunda olan bir kamu görevlisi hüviyetindedir” ifadelerini kullandı